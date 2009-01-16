Схоже, Черновецький став мером не того міста...

У Кременчуці Полтавської області відкриють університет для пенсіонерів.

Про це заявив голова Автозаводського райвиконкому Кременчука Володимир КОВАЛЕНКО.

«Університет третього віку на базі Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки і права – це навчальний заклад для пенсіонерів, які вважають, що вчитися ніколи не пізно. Вступних іспитів не буде, а студентські квитки передбачені. Передбачені й канікули. Заняття проходитимуть двічі на місяць по дві години впродовж двох років. Пари комбінуватимуться: спочатку лекції, потім екскурсії та цікаві зустрічі», - сказав В.КОВАЛЕНКО.

За його словами, в цьому навчальному закладі, як і в інших навчальних закладах, буде ректор, своя атрибутика - статут, емблема, гімн і прапор.

Планується, що у вузі працюватимуть два факультети: культурно-освітній та історико-краєзнавчий.