Насірова можуть випустити під заставу в 10 мільйонів гривень – Сакварелідзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на мітингу біля будівлі Солом'янського районного суду Києва.

«За наявною у нас інсайдерською інформацією, на Банковій хочуть зменшити розмір застави до 10 млн грн», - зазначив Сакварелідзе.

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Він вважає, що мета такого плану - дати можливість Насірову внести ці кошти та втекти з України.

Тому Сакварелідзе закликав пікетувальників не розходитися. В свою чергу мітингувальники заявили, що вони не підуть до винесення судового рішення щодо запобіжного заходу для Насірова. Вони пообіцяли, якщо воно їх не влаштовуватиме, то продовжать блокувати будівлю суду.

За словами пікетувальників, рішення суду очікується приблизно за годину.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня громадські активісти пікетують будівлю суду в Києві, побоюючись, що відсторонений глава Державної фіскальної служби, звинувачений у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків державі в розмірі 2 млрд грн, може втекти.

4 березня також з'являлася інформація що будівля суду, де мало розглядатися обрання запобіжного заходу для Насірова, замінована.

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Довідка. 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.