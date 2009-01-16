Геращенко: НУНС потрібно було зробити паузу

Народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ірина Геращенко назвала «Главреду» дві причини того, чому не вдавалося зібрати фракцію весь час після відставки В’ячеслава Кириленка.

Перша – це сама відсутність керівника фракції: «Коли немає керівника фракції – важко її збирати. А у відставку подав не тільки Кириленко, а й його заступник Роман Зварич – людина, яка несла на собі великий обсяг організаційної роботи».

«Та частина фракції, яка підписалася за входження в коаліцію, не розуміла репресій (проти себе. – Главред.), тому що це рішення люди ухвалили після відповідного обговорення на фракції, коли 55 її представників проголосували за початок переговорного процесу щодо формування коаліції трьох. Рішень з`їздів про неможливість такої коаліції теж не було. Інша ж частина – та, яка підтримала виключення членів партії НСНУ з ради партії, не могла аргументовано пояснити свої дії і відчувала дискомфорт, в чому й зізнавалася в приватних розмовах», – розповіла Геращенко.

Тому, за її словами, у фракційних зустрічах потрібно було зробити паузу, щоб емоції, які так часто заважають українській політиці, не зашкодили фракції, якій сьогодні потрібно працювати над своєю консолідацією. «Нове керівництво має намір зустрітися з кожним народним депутатом окремо, обговорити нашу спільну роботу на наступній сесії. І тепер є великий шанс, що фракція нарешті почне збиратися. Це найголовніше», – підсумувала Геращенко.