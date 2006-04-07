Андрій Шкіль зустрінеться з німецькими політиками у Берліні

9 квітня в Берліні та Хайдельберзі відбудуться зустрічі народного депутата України, представника Блоку Юлії Тимошенко з міжнародних зв’язків Андрія Шкіля з відомими німецькими політиками. Зокрема, заплановано зустріч з депутатом німецького парламенту, експертом з питань східноєвропейської політики та керівником фракції німецького Бундестагу в Парламентській Асамблеї НАТО - Доктором Карлом Ламерсом. Андрія Шкіля також запрошено взяти участь у спеціально організованій прес-конференції присвяченій політичній ситуації в Україні.