Ющенко відправив до Москви на газовий саміт свого представника

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ за дорученням глави держави Віктора ЮЩЕНКА у складі української делегації бере участь у Московській міжнародній конференції глав держав та урядів з питання постачання російського газу споживачам в Європі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

При цьому у прес-службі наголосили, що позиція України залишається незмінною.

Як повідомляв УНІАН, у “газовому” форумі в Москві також візьме участь прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Крім того, у столиці Росії вона проведе зустріч з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, а також зустрінеться з міністром фінансів Російської Федерації Олексієм КУДРІНИМ.

Провести у Москві саміт країн-споживачів російського газу запропонував Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

У Кремль запрошені керівники держав Європи та інших країн, що купують російський газ. Зокрема, вже відомо, що в саміті візьмуть участь єврокомісар з енергетики Андріс ПІБАЛГС, міністр енергетики головуючої в ЄС Чехії Мартін РІМАН, прем`єр-міністр Молдови Зінаїда ГРЕЧАНА.