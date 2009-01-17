У Путіна та Меркель народилася ідея "випробувань" для української труби

Європейські газові компанії пропонують запровадити для України "випробувальний період" у 2-5 днів для перевірки надійності роботи газотранспортної системи України для транзиту російського газу до Європи.

Як повідомляє РІА «Новости» , про це сказав прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН редакторам провідних німецьких ЗМІ після переговорів з європейськими газовими компаніями і федеральним канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ.

За словами російського прем`єра, ідея "випробувального періоду" народилася під час зустрічі з європейськими партнерами.

В.ПУТІН зазначив, що європейці погодилися дати гроші для закупівлі технологічного газу, необхідного Україні для відновлення транзиту російського газу до Європи, проте висунули умову, що "Газпром" потім має повернути ці гроші.