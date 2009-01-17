Луценко каже, що Аделаджа обіцяв не виїжджати з України

Пастор церкви “Посольство Боже” Сандей АДЕЛАДЖА дав зобов’язання міліції не виїжджати за межі України, поки не буде завершено розслідування справи про фінансові махінації компанії «Кінгз Кепітал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Можу вам сказати, що Сандей АДЕЛАДЖА допитаний. З ним проведено кілька очних ставок з іншими пасторами (“Посольства Божого” – УНІАН), а також із заявниками у цій справі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і додав, що С.АДЕЛАДЖА «фактично через день» з’являється до міліції на допити.

Водночас міністр припустив, що справа «Кінгз Кепітал» навряд чи буде завершена найближчим часом.

«Іде ретельний слідчий процес. Це довгий процес. Враховуючи політичні і фінансові можливості пана Сандея, це буде нелегкий процес. Тим не менше, ми отримали докази, аби взяти з нього зобов’язання не виїжджати за межі України. І по завершенні очних ставок, а також інших слідчих дій ми встановимо його (процесуальний) статус: чи він буде свідком, як на цей момент, чи підозрюваним, чи звинуваченим», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, проблема слідства полягає у наступному: керівник компанії «Кінгз Кепітал» Олександр БАНДУРЧЕНКО затриманий, але “ми оголосили в державний розшук пана ГОЛОВАНОВА і пана КОЛЕСНИКОВА, які були фінансистами С.АДЕЛАДЖІ й одночасно посередниками між керівником «Кінгз Кепітал» та невстановленою нині слідством особою. Я думаю, що всі розуміють, хто цією особою може бути по завершенні слідчих дій».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив припущення, що, напевно, це розуміють і ті особи, «які покривають цю церкву, використовують її як фінансовий і політичний інструмент».

Міністр наголосив, що міліція «не просто зробила обшуки у пана Сандея, не просто опитала його, але проводимо експертизу сотень касет, які були вилучені у ході обшуку, в основному богословського напрямку, проводимо опитування сотень постраждалих і робимо очні ставки із десятками тих, хто свідчить про те, що особисто Сандей агітував нести кошти у «Кінгз Кепітал» або в подібні, йому афільовані структури».

При цьому він запевнив, що на даний момент «проходить ретельне, неупереджене слідство».

«Хочу запевнити: мені байдуже, з якої країни пан Сандей прибув в Україну й отримав дозвіл на постійне проживання. Мені байдуже, що він проповідує на своїх релігійних зібраннях. Мене Бог милував. Я там не був. Мені байдуже, якою мовою говорить він і постраждалі заявники у цій справі. Мені не байдуже те, що українців грабують на десятки мільйонів під прикриттям благочестя організації з унікальними назвами…», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2008 року керівництво компанії «Кінгз Кепітал» заявило про рішення тимчасово припинити виплати клієнтам.

24 листопада столична міліція затримала керівника «Кінгз Кепітал» О.БАНДУРЧЕНКА за звинуваченням у шахрайстві з грішми громадян.

Начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що підставою для порушення кримінальної справи згідно з ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство) були заяви від майже 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал», не можуть одержати ані обіцяних відсотків, ані вкладених грошей.

2 січня у рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності «Кінгз Кепітал» київська міліція почала обшуки на місцях роботи і помешкання пастора «Посольства Божого» С.АДЕЛАДЖІ.

У київській міліції також відзначили, що це пов`язано з тим, що в заявах постраждалих від діяльності «Кінгз Кепітал» зазначається, що саме С.АДЕЛАДЖА під час своїх проповідей закликав парафіян вкладати гроші в цю фінансову установу.