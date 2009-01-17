Москва хоче від України гарантій щодо всього газу

Росія має одержати від України гарантії не відносно технологічного газу, а відносно всього газу, який запущено в трубу, заявляє Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляє РІА “Новости” , на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві російський Президент сказав: "Наші українські друзі говорять про те, що їм необхідний об`єм технологічного газу 21 мільйон кубічних метрів на день».

«Це невеликий об`єм. Але проблема полягає в тому, що ми маємо одержати гарантії не відносно технологічного газу, а відносно всього газу, який запущено в трубу, тому що в цілому газотранспортна система розрахована на певну потужність, і ми маємо бути впевнені в тому, що та частина газу, яка потрапить в трубу, дійде до європейських споживачів, а не буде використана для внутрішніх потреб", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.