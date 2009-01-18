Медведєв: Росія не застосовуватиме Енергетичну хартію

Росія не застосовуватиме Енергетичну хартію.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на прес-конференції в Москві.

"Існуючі міжнародні документи нас не цілком задовольняють. Зокрема, згадаю і про Енергетичну хартію, яка не застосовується Росією і не застосовуватиметься, тому нам потрібно думати над тим, яким чином створити добротну правову основу", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він повідомив, що планує порушити це питання під час саміту "Великої вісімки".

"Я повідомив своїм колегам, що обов`язково порушуватиму це питання і під час саміту держав "Групи восьми", і, цілком імовірно, під час заходу, що проходитиме найближчим часом у Лондоні. Я маю на увазі саміт 20 найбільших економік", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.