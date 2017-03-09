Порошенко виступає за збільшення частки української мови на телебаченні
Президент України Петро Порошенко виступає за ухвалення закону про збільшення частки української мови на телебаченні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка сьогодні в Києві.
«Нам обов’язково треба продовжити роботу щодо розширення простору національного культурного продукту, але і зараз вже є чим прозвітувати. За рік від нашої попередньої зустрічі, в першу чергу завдяки ухваленому закону, ми досягли суттєвих результатів у поширенні української пісні й української мови у радіоефірі», - сказав глава держави.
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«Крок за кроком доля української мови в радіоефірі збільшується. Хочу наголосити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз присутність української мови є неприпустимо малою», - заявив Порошенко.
При цьому президент зауважив, що «влітку минулого року я звертався до телевізійної індустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні. На жаль, не всі мене тоді почули, отже, своє слово зараз має сказати законодавець».
Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2016 року вступив у силу закон про частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій через 4 місяці після його затвердження парламентом. Законом передбачено, що телерадіоорганізації в радіомовленні повинні забезпечувати мінімальну частку пісень українською мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, зокрема, в проміжках від 7:00 до 14:00 і 15:00 до 22:00.
У телерадіоорганізаціях, які по радіо поширюють музичні твори, серед яких пісні на офіційних мовах Європейського Союзу за умовами ліцензії становлять не менше 60% загального обсягу протягом доби, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 25% загального їх обсягу.