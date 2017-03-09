Порошенко виступає за збільшення частки української мови на телебаченні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка сьогодні в Києві.

«Нам обов’язково треба продовжити роботу щодо розширення простору національного культурного продукту, але і зараз вже є чим прозвітувати. За рік від нашої попередньої зустрічі, в першу чергу завдяки ухваленому закону, ми досягли суттєвих результатів у поширенні української пісні й української мови у радіоефірі», - сказав глава держави.

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«Крок за кроком доля української мови в радіоефірі збільшується. Хочу наголосити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз присутність української мови є неприпустимо малою», - заявив Порошенко.

При цьому президент зауважив, що «влітку минулого року я звертався до телевізійної індустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні. На жаль, не всі мене тоді почули, отже, своє слово зараз має сказати законодавець».

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2016 року вступив у силу закон про частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій через 4 місяці після його затвердження парламентом. Законом передбачено, що телерадіоорганізації в радіомовленні повинні забезпечувати мінімальну частку пісень українською мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, зокрема, в проміжках від 7:00 до 14:00 і 15:00 до 22:00.

У телерадіоорганізаціях, які по радіо поширюють музичні твори, серед яких пісні на офіційних мовах Європейського Союзу за умовами ліцензії становлять не менше 60% загального обсягу протягом доби, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 25% загального їх обсягу.