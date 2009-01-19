Медведєв про поставки газу: нам посередники не потрібні

Президент РФ Дмитро Медведєв підтвердив, що Росія не потребує посередників для здійснення поставок російського газу в Україну. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками форуму країн - споживачів і транзитерів російського газу, відповідаючи на запитання журналістів. "Нам посередники не потрібні", - підкреслив Д.Медведєв. Він сказав: "Я вважаю, що ми з українськими партнерами можемо торгувати без посередників, особливо таких, які викликають великі сумніви в української громадськості, та й не тільки української". В той же час Д.Медведєв нагадав, що на участі RosUkrEnergo в цьому процесі "жорстко наполягала саме українська сторона". "Яка буде її позиція в цих переговорах, не знаю", - додав президент РФ.

РБК