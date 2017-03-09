Фейк-ньюз від Московії: норвезькі ЗМІ спростували повідомлення про радіаційну загрозу через українські АЕС

Як повідомляє інформаційне агентство FlashNord, йдеться про публікації українського бюро РІА «Новости» (24 лютого) та української «дочки» «Комсомольской правді» (22 лютого), в яких повідомлялося про фіксування по всій території Європи незначних концентрацій радіоактивного йоду-131. Одним з перших про витік йоду-131 повідомило видання The Independent Barents Observer. За його даними, першими відзначили наявність ізотопу в Норвегії в долині річки Паз.

У своїх публікаціях РІА «Новости» і «Комсомольская правда» приписали The Independent Barents Observer твердження, що «на українських атомних електростанціях існують серйозні проблеми з централізованим управлінням і виконанням норм і стандартів роботи».

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«Цитата фальшива, нічого подібного немає в статті Barents Observer'а про витік йоду-131. Про Україну в цьому матеріалі взагалі немає жодного слова», - заявили в The Independent Barents Observer.

У виданні додали, що в їхній статті «не вказувалося пальцем ні на жодні об'єкти або країни, а наводилася лише думка голови секції аварійної готовності норвезького управління захисту від радіаційної загрози Астрід Ліланд, що викид йоду-131 «мав місце у Східній Європі».