Посол України при Раді Європи звинуватив посла РФ у брехні через заяви щодо Чуркіна

13:02, 23 лютого 2017
Політика
5022 0

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба звинуватив у брехні посла РФ у Раді Європи Івана Солтановського через заяви щодо постпреда РФ при ООН Віталія Чуркіна.

УНІАН

Про це посол України в Раді Європи написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Кулеби, МЗС РФ офіційно запустило розділ на своєму сайті для боротьби з фейками в той же день, як "посол РФ офіційно запустив в Раді Європи фейк про аморальність українців в Раді Безпеки ООН у зв'язку з вшануванням смерті посла Чуркіна".

Читайте такожДля встановлення причини смерті Чуркіна судмедекспертам потрібно кілька тижнів – АР

"У відповідь, я так само офіційно при всіх запустив у посла РФ ввічливий, але рішучий заклик припинити поширювати брехню в Раді Європи. Довелося порушити дипломатичне правило не переходити на особистості, але воно було того варте", - написав Кулеба.

Як повідомляв раніше Кулеба в Twitter, це сталося 22 лютого.

Як відомо, Чуркін помер 20 лютого в Нью-Йорку, 21 лютого йому виповнилося б 65 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Смерть постпреда Росії при ООН Чуркіна
Теги: #Європа#Рада#Україна#Чуркін