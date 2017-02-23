Посол України при Раді Європи звинуватив посла РФ у брехні через заяви щодо Чуркіна

Про це посол України в Раді Європи написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Кулеби, МЗС РФ офіційно запустило розділ на своєму сайті для боротьби з фейками в той же день, як "посол РФ офіційно запустив в Раді Європи фейк про аморальність українців в Раді Безпеки ООН у зв'язку з вшануванням смерті посла Чуркіна".

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"У відповідь, я так само офіційно при всіх запустив у посла РФ ввічливий, але рішучий заклик припинити поширювати брехню в Раді Європи. Довелося порушити дипломатичне правило не переходити на особистості, але воно було того варте", - написав Кулеба.

Як повідомляв раніше Кулеба в Twitter, це сталося 22 лютого.

Сьогодні довелося вимкнути дипломатичність і при всіх офіційно заявити: посол РФ бреше. У відповідь на фейк про аморальних українців в РБООН — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2017

Як відомо, Чуркін помер 20 лютого в Нью-Йорку, 21 лютого йому виповнилося б 65 років.