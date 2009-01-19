Росія вводить санкції за продаж зброї Грузії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив уряду застосовувати санкції до країн, які постачають зброю Грузії, а також обмежити з ними військово-технічну співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це сказано в указі Президента РФ «Про заходи щодо заборони постачань Грузії продукції військового і подвійного призначення».

Зокрема, уряду РФ доручено у разі виявлення фактів постачань Грузії іноземними державами і (чи) іноземними організаціями і громадянами, а також особами без громадянства, що постійно проживають на територіях іноземних держав, продукції військового призначення негайно подавати пропозиції про застосування до них спеціальних економічних заходів.

Окрім цього, уряду РФ доручено у разі виявлення фактів постачань, продажу або передачі Грузії іноземними державами і (чи) іноземними організаціями зброї і військової техніки російської (радянської) розробки або російського (радянського) виробництва подавати пропозиції про обмеження або припинення з такими державами і (чи) організаціями військово-технічної і військово-економічної співпраці.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ заборонив до 1 грудня 2011 року постачати до Грузії російську зброю і військову, а також продукцію подвійного призначення.

«Федеральним органам виконавчої влади, державним корпораціям, унітарним підприємствам, іншим юридичним особам, утвореним відповідно до законодавства Російської Федерації, і фізичним особам у своїй діяльності виходити з того, що з дня набуття чинності цього указу і до 1 грудня 2011 р. забороняються постачання, продаж або передача Грузії з території Російської Федерації або громадянами Російської Федерації продукції військового призначення, зокрема зброї і військової техніки, пов`язаних з ними матеріальних засобів, а також продукції подвійного призначення, яка може бути використана у військових цілях, незалежно від місця походження продукції військового і подвійного призначення, використання для цих цілей залізничного, водного, повітряного транспорту, проведення консультацій, надання допомоги або надання послуг, пов`язаних з виробництвом, обслуговуванням або експлуатацією зброї і військової техніки, послуг з підготовки фахівців у сфері військової діяльності», - йдеться в указі.