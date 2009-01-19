Ющенко завтра зустрінеться з Лукашенком

Президенти України і Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО завтра, 20 січня, проведуть двосторонню зустріч у Чернігові.

Про це УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО.

“За підсумками переговорів планується підписання кількох двосторонніх документів”, - сказав В.ВЕЛИЧКО.

За його словами, планується, що перші віце-прем`єр-міністри України і Білорусі Олександр ТУРЧИНОВ і Володимир СЕМАШКО підпишуть Енергетичний меморандум. “Цей документ передбачає розвиток двосторонніх відносин у галузі енергетики, причому не тільки як країн-споживачів, а й країн-транзитерів енергоносіїв”, - уточнив він.

Крім того, передбачається, що за підсумками переговорів між урядами і національними банками України і Білорусі буде підписаний меморандум про вироблення системи заходів з інтенсифікації двосторонніх торгових відносин в умовах кризи.

Посол також повідомив, що глави зовнішньополітичних відомств України і Білорусі Володимир ОГРИЗКО і Сергій МАРТИНОВ підпишуть консульську конвенцію, відповідно до якої громадяни України зможуть перебувати на території Білорусі без реєстрації впродовж 30 днів (зараз цей термін для громадян України становить три дні, тоді як білоруси можуть перебувати на території України без реєстрації впродовж 90 днів – УНІАН).

“За результатами переговорів також планується підписати документ про спрощення порядку пропуску через прикордонний перехід “Славутич-ЧАЕС” і протокол, як він виконуватиметься прикордонною і митною службою”, - повідомив В.ВЕЛИЧКО.

У прес-службі Президента України УНІАН підтвердили, що на завтра в Чернігові запланована зустріч В.ЮЩЕНКА і О.ЛУКАШЕНКА.

Акредитацію представників ЗМІ на зустріч проводить Чернігівська облдержадміністрація за тел.: (0462)-67-54-50 та (0462)-67-53-72.