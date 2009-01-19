Яценюк: ми дотуємо російський Газпром

При ціні на газ у 250 доларів за тисячу кубометрів має підвищитися ставка на його транзит територією України.

Таку думку народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) висловив в ефірі «5-го каналу».

За його словами, якщо при ціні 250 дол. Україна не підвищить ставку на транзит газу, то це “означає, що ми дотуємо російський “Газпром” при транспортуванні російського газу до Європи”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в такому випадку виникнуть “досить серйозні складнощі для НАК “Нафтогаз України”.

За його словами, це може бути нівельовано тільки в один спосіб – “якщо РФ буде за дешевою ціною спеціально надавати так званий технологічний газ, який використовується на прокачування російського газу до Європи”.

А.ЯЦЕНЮК також назвав дивною пропозицію щодо “дисконту”, тобто щодо 20-відсоткової знижки для України на ціну на газ. За його словами, без визначеної ціни незрозуміло, від чого робиться ця знижка.

Водночас він наголосив, що детальніше говорити про досягнуті газові домовленості можна буде тільки після того як вони оприлюднені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року.

Середньорічна ціна газу для України буде оголошена за 1-2 доби.

Джерело в українській делегації повідомило УНІАН, що в 2009 році середньорічна ціна на газ, що закуповується Україною в Росії, може становити 235 доларів за тисячу кубометрів.