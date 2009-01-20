Росія допоможе модернізувати афганську армію

Президент Дмитро Медведєв запевнив керівництво Афганістану в готовності Росії надати військово-технічну допомогу збройним силам країни, повідомляє Reuters.

У листі до президента Афганістану Хаміда Карзая, Медведєв заявив, що співпраця в оборонній галузі між двома країнами сприятиме зміцненню безпеки в регіоні. Крім того, російський президент висловив готовність розвивати зв`язки з Афганістаном і в інших сферах.

Послання з Кремля стало відповіддю на лист Хаміда Карзая, який було відправлено в листопаді 2008 року. У ньому він просив російське керівництво сприяти афганській армії в модернізації озброєнь. Агентство зазначає, що обмін листами відбувся на тлі скарг Кабула на недостатню участь США і країн НАТО в переоснащенні афганських збройних сил.

За словами прес-секретаря президента Карзая, співпраця між Росією і Афганістаном переважно стосуватиметься технічних питань, оскільки на озброєнні афганської армії все ще багато вертольотів, танків і іншої техніки радянського виробництва. Стратегічними партнерами Афганістану в галузі військового будівництва, за його словами, залишаються США і НАТО.

У складі багатонаціональних сил в Афганістані перебувають нині близько 70 тисяч військовослужбовців. Для посилення боротьби з рухом "Талібан" і іншими терористичними групами США планують до літа збільшити контингент ще на 30 тисяч осіб. Передбачається, що багатонаціональні сили залишатимуться в країні, поки афганська армія не буде готова до самостійного забезпечення миру і безпеки в країні.

Лента.ру