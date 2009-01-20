Тимошенко особисто інформувала Ющенка про хід переговорів у Москві

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО особисто інформувала Президента України Віктора ЮЩЕНКА про свої плани з ведення газових переговорів у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора на брифінгу в Москві.

“Безумовно, вранці ми мали зустріч із Президентом. Я Президента поінформувала про те, на яких засадах досягаються домовленості”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

Вона назвала дуже вигідними умови, на яких підписані контракти про поставки і транзит газу.

“Це дуже партнерський крок назустріч Україні, і я вважаю, що в Україні таке рішення повинне мати підтримку”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.