Тимошенко особисто інформувала Ющенка про хід переговорів у Москві
06:18, 20 січня 2009Політика
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"Таке рішення повинне мати підтримку...”
|Фото AP
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора на брифінгу в Москві.
“Безумовно, вранці ми мали зустріч із Президентом. Я Президента поінформувала про те, на яких засадах досягаються домовленості”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.
Вона назвала дуже вигідними умови, на яких підписані контракти про поставки і транзит газу.
“Це дуже партнерський крок назустріч Україні, і я вважаю, що в Україні таке рішення повинне мати підтримку”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
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