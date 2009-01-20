Тимошенко сиділа у Газпромі до 4-ї години ранку

Технологічний газ, який необхідний для здійснення транзиту російського газу до Європи, Україна купуватиме за спеціально розрахованою ціною - 167 дол. за 1 тис куб. м в обсягу 11 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Москві заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Україна збереже тариф на транзит до 1,7 дол., при цьому ми купимо 11 млрд. кубометрів технологічного газу по 167 дол.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналістам перед відбуттям до Києва після практично 8-годинних переговорів у Газпромі, які закінчилися близько 4 години ранку (мск).

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% із збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Середньорічну ціну газу для України буде названо через 1-2 дні.

Джерело в українській делегації повідомило УНІАН, що в 2009 році середньорічна ціна на газ, що його купує Україна в Росії, може становити 235 доларів за тисячу кубометрів.