ЄС продовжив ще на півроку санкції за загрозу територіальній цілісності України

"13 березня 2017 року Рада продовжила обмежувальні заходи у зв’язку з діями, що завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України ще на шість місяців, до 15 вересня 2017 року", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

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Зазначається, що заходи включають у себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Європейський Союз на рівні постійних представників країн-членів ухвалив рішення продовжити ще на півроку санкцій, застосовні до 146 громадян та 37 компаній за порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

А 9 березня 2016 року Євросоюз продовжив на півроку санкції, застосовані 17 березня 2014 року Радою ЄС проти фізичних і юридичних осіб за «дії, які підривають чи погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».