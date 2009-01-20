Кріль: не треба обманювати, газ подорожчав удвічі

11:45, 20 січня 2009
Політика
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Інтереси України не враховані?

«У газових домовленостях ТИМОШЕНКО-ПУТІНА інтереси України не враховані. Фактично, Україна погодилась дотувати російську економіку. З тим же успіхом домовлятися про ціну на газ можна було посилати Петра СИМОНЕНКА», - так прокоментував народний депутат України, лідер "Єдиного центру" Ігор КРІЛЬ підписання газових домовленостей Юлії Тимошенко у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Єдиного центру", І.КРІЛЬ заявив, що в результаті багатомісячних переговорів все звелося до того, що «Газпром» виставив свої умови, а глава уряду України на них погодилась. «У такому разі невідомо, для чого було витрачати бюджетні кошти і так часто відправляти урядові делегації до Москви», - наголошує голова "Єдиного центру".

На думку І.КРІЛЯ, «не треба вводити в оману людей. Ми платитимемо за газ 360 доларів, а не 235, як сьогодні говорить Кабмін. Це нищівний удар, який власний уряд завдав економіці країни». «У порівнянні з минулим роком ціна зросла вдвічі. Це може завдати смертельного удару металургам, хімікам, іншим галузям», - наголосив народний депутат.

«Розрекламована Юлією ТИМОШЕНКО знижка на ціну газу – це глузування з України. Європейська ціна – це вартість самого газу плюс транзит із Росії до кінцевого споживача. Природно, що в України вона має бути нижчою, адже ми не можемо платити за транзит самі собі», - наголосив І.КРІЛЬ.

Політик вважає, що за цю вигадану «знижку» Україна платить реальними грошима. «Збереження пільгової ціни на транзит газу – це фактично дотації російській економіці на суму близько 3,5-4 млрд. доларів щорічно. А це – 14 річних бюджетів Львова, або 9 річних бюджетів Харкова, чи 50 бюджетів Полтави», - наголосив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц.р. в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Про середньорічну ціну газу для України буде повідомлено через 1-2 дні.

Джерело в українській делегації повідомило УНІАН, що в 2009 році середньорічна ціна на газ, що купується Україною в Росії, може становити 235 доларів за тисячу кубометрів.

Водночас голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ повідомив: "У першому кварталі цього року газ поставлятиметься за ринковою формулою ціни, і базова ціна становитиме 450 доларів. З урахуванням знижувального коефіцієнта в 20% ціна становитиме 360 доларів". При цьому голова "Газпрому" зазначив, що, оскільки ціни на газ обчислюватимуться залежно від цін на нафтопродукти, вартість газу для України може змінюватися.

 

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