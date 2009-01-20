Ющенко винесе газову кризу на РНБО

23 січня відбудеться закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядатиметься питання газової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на спільній з Президентом Республіки Білорусь Олександром ЛУКАШЕНКОМ прес-конференції у Чернігові.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що на цьому засіданні необхідно детально подивитись документи, підписані між «Нафтогазом» та «Газпромом», оцінити їх з точки зору відповідності національним інтересам і виробити оптимальні кроки, щоб мінімізувати негативні наслідки високої ціни на газ у 2009 році.

Серед іншого Президент зазначив, що необхідно буде радикально змінити відносини держави з усіма споживачами газу.

«Єдине, чому можна радіти, це те, що Росія відновила поставки газу для Європи та українських споживачів», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що все інше необхідно розглядати детально і «давати відповіді на нові виклики».