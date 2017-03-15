На Майдані почали збирати охочих їхати на Донбас для підтримки блокадників

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, організатори почали збирати охочих їхати на схід або ж виходити на акції протесту в столиці. Серед учасників мітингу багато праворадикальних організацій – зокрема, ОУН, "Білий молот", "Чорна стріла" тощо. Чимало присутніх молодих людей закрили свої обличчя балаклавами. Журналістам вони спершу пояснювали, що застудилися або ж гріються через прохолодну погоду, але згодом один із учасників зізнався, що побоюється репресій з боку влади.

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"Небезпечно. Така система влади у нас в країні", - пояснив він. І запевнив, що наразі планує відстоювати свободу країни протестами, а щодо можливості радикальних дій не дав чіткої відповіді.

Нагадаємо, 14 березня у Києві на Майдані Незалежності пройшло віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської області. За оцінкою кореспондента УНІАН, в заході взяли участь близько 150 людей.