На Майдані пройшло віче на підтримку блокади торгівлі з окупантами

У Києві на Майдані Незалежності пройшло віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської області. Як повідомляє кореспондент УНІАН, в заході брали участь близько 150 людей.

Марш добровольців у центрі Києва ініціювали сьогодні лідери добровольчого руху "ОУН", а метою його назвали підтримку блокади тимчасово окупованих територій Донбасу, передає Радіо Свобода.

Голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, народний депутат з фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв, виступаючи на віче, наголосив, що люди зібралися для обміну думками щодо того, як можна допомогти учасникам блокади торгівлі з окупантами, а також для знайомства.

Також депутат закликав чоловіків їхати на схід України та долучатися до учасників блокади торгівлі з окупованими територіями. За словами Соболєва, для відновлення блокади на станції «Кривий Торець» вже направляється група людей.

Також депутат повідомив, що у суботу, 18 березня, активісти "Автомайдану" мають набір поїхати додому до президента Петра Порошенка з вимогою звільнити з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівника Антитерористичного центру при СБУ Віталія Малікова.

Своєю чергою, лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський запропонував піти до Адміністрації президента, а також до офісу бізнесмена Ріната Ахметова. Коханівський заявив, що треба нагадати Ахметову, що "йому не місце в Україні". Після цього частина активістів пішли в напрямку одного з офісів Ахметова.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції.

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Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього в низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.