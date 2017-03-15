Конфлікт силовиків і блокадників: за фактом нападу на поліцейських відкрито справу

За фактом нападу на поліцейських на блокпостах у Донецькій області відкрито кримінальне провадження.

Про це заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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«За учорашнім інцидентом, нападом на поліцейських під керівництвом народного депутата України, слідчим управлінням ГУ НП у Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України», - написав він.

Як повідомлялося, близько 19.00 14 березня через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт. Аброськін уточнив, що конфлікт стався за участю народного депутата Володимира Парасюка і прихильників блокади.

Пізніше того дня поблизу Краматорська поліцейські зі стріляниною затримали автоколону з громадянами, які до цього прорвалися крізь слов’янський блокпост.

«На вимоги зупинити рух громадяни не реагували та вкотре намагалися спровокувати конфлікт. З метою припинення протиправних дій співробітник поліції здійснив декілька попереджувальних пострілів у повітря», - повідомляли у поліції.