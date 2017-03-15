Аваков пояснив, які вантажі можна перевозити до ОРДЛО

Перекриття транспортних шляхів в напрямку ОРДЛО не стосується цивільного автотранспорту.

"Рішення не стосується громадян і їхнього особистого майна", - пояснив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков "Українській правді".

"Стосується товарів у промислових обсягах, а не ковбаси в сумках для сім'ї", - уточнив глава МВС.

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Як повідомляв УНІАН, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ було доручено вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.