Тимошенко погрожує назвати імена газових корупціонерів

Україні вдалося знизити ціну на технологічний газ на 25 доларів завдяки збереженню ставки транзиту російського газу на рівні 2008 року.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, розпочинаючи засідання Уряду.

За її словами, за технологічний газ для прокачки російського природного газу до Європи у 2009 році Україна сплачуватиме 153,9 доларів США за тисячу кубометрів проти 179,5 доларів США у 2008 році. Прем’єр-міністр зазначила, що інші країни-транзитери мають на 2009 рік у 2,9 рази вищу ціну на технологічний газ, ніж Україна.

Глава уряду підкреслила, що за рахунок здешевлення технологічного газу Україні вдасться підтримати свою газотранспортну систему. «Я хочу сказати, що це не просто перемога, це дасть можливість нашу газотранспортну систему модернізувати, переоснастити і дасть можливість попрацювати над енергозбереженням, над усіма технологіями», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала високо цінувати те, що вдалося досягти Україні у вирішенні газового питання на 2009 рік. Глава уряду нагадала, що у 2006 році була укладена угода з «Газпромом» щодо транзиту російського газу на 5 років за ціною 1,6 доларів США за тисячу кубометрів на 100 кілометрів, що не відповідало інтересам України. Прем’єр зазначила, що у випадку подальшого лобіювання діяльності посередників у газових відносинах між Україною та Росією, зокрема «РосУкрЕнерго», будуть оприлюднені прізвища тих, хто керував цим процесом.

«Я хочу сказати, що це дійсно унікальні умови для України, і мені дуже дивно, що люди, які дуже добре розуміються на досягнутих результатах, сьогодні ще мають зухвалість заявляти про те, що там десь порушені інтереси України», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2009 року в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

20 січня в управлінні інформації ВАТ «Газпром» повідомили, що в першому кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тисячу кубометрів. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 й змінюватиметься згідно з формулою щокварталу.

За словами голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, базова ціна становитиме 450 доларів за 1 тис. куб. м газу.

У свою чергу, міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що для розрахунку ціни газу для споживачів використовуватиметься ціна у 228,8 дол. за 1 тисячу кубометрів.

За словами міністра, споживачі протягом 2009 року платитимуть середньорічну ціну на газ у розмірі 228,8 дол. за 1 тисячу кубометрів.