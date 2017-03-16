Меркель 2 травня обговорить з Путіним "українське питання"

Про це 16 березня у Москві повідомив прем’єр-міністр Баварії Горст Зеєгофер. За інформацією Кремля, перемовини стосуватимуться також України, передає Польське Радіо.

Про візит Меркель до Москви Путін повідомив тиждень тому під час зустрічі з віце-канцлером Німеччини Зіґмаром Ґабріелем, однак конкретної дати тоді не пролунало.

Співробітники господаря Кремля інформували впродовж останніх днів про те, що дата погоджена із німецькою стороною і обидві сторони повідомлять про неї одночасно.

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Путін запевнив, що Росія чекає на канцлер і наголосив, що головне завдання обох країн полягає у повній нормалізації відносин.

Зеєгофер, котрий перебуває у Росії з триденним візитом, зустрінеться сьогодні, 16 березня, з Путіном, аби обговорити санкції Європейського Союзу, введені проти Росії за розпалювання конфлікту і війни на сході України, а також за анексію українського Криму та ролі Москви у врегулюванні міжнародних криз.

Ще під час свого попереднього візиту до Росії на початку 2016 року Зеєгофер пропонував скасувати санкції ЄС, одночасно закликаючи владу у Москві зробити свій внесок у мирний процес в Україні.

Як відомо, санкції США проти РФ збережуться до повного виконання Мінських угод і деокупації Криму. Також президент України Петро Порошенко закликав Європейський союз розширити санкції проти Росії у зв'язку з "націоналізацією" українських підприємств в ОРДЛО.