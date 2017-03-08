Санкції США проти РФ збережуться до повного виконання Мінських угод і деокупації Криму - МЗС України
Санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації залишаться в силі до повного виконання нею Мінських угод та деокупації Криму.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України за підсумками зустрічі глави зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна з секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном.
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Глава українського МЗС подякував за солідарність Сполучених Штатів у боротьбі України проти агресії РФ. У цьому контексті сказано, що послідовна практична підтримка, яку надають США, дозволила Україні досягти істотного прогресу у проведенні комплексних соціально-економічних перетворень та реформуванні сектору безпеки й оборони.
«Державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції США проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму», - наголосили у відомстві.
Співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США.