Санкції США проти РФ збережуться до повного виконання Мінських угод і деокупації Криму - МЗС України

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України за підсумками зустрічі глави зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна з секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном.

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Глава українського МЗС подякував за солідарність Сполучених Штатів у боротьбі України проти агресії РФ. У цьому контексті сказано, що послідовна практична підтримка, яку надають США, дозволила Україні досягти істотного прогресу у проведенні комплексних соціально-економічних перетворень та реформуванні сектору безпеки й оборони.

«Державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції США проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму», - наголосили у відомстві.

Співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США.