У МЗС РФ таки визнали, що Янукович звертався до Путіна з проханням ввести війська (відео)

Росія в 2014 році отримала від колишнього президента України Віктора Януковича підписану заяву з проханням ввести війська. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

"Це не лист. Це заява Януковича. Він ніколи не заперечував, що його підписував", - повідомила вона радіостанції "Говорит Москва".

Читайте такожРосійський політолог пояснив, чому Кремль "забув" про листа Януковича Путіну з проханням ввести війська

Йдеться про документ, який зачитував постпред Росії в ООН Віталій Чуркін. "Чуркін був уповноважений його процитувати в Раді безпеки ООН, про що відкрито заявив. Також заяву було поширено як документ РБ – звичайна практика доведення до членів Ради актуальних матеріалів. Технологія відправки вказівок російським представникам за кордоном – це питання внутрішнього узгодження", - пояснила Захарова.

Нагадаємо, прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що ніякого листа офіційно в адміністрацію президента не надходило. "Справа в тому, що ніякого листа офіційно в адміністрацію президента не надходило. Жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося", - заявив він.

На зауваження, що нині покійний постпред РФ при ООН Віталій Чуркін показував цей документ на засіданні Ради безпеки ООН у березні 2014 року, Пєсков відповів: "Ось цього я не можу пояснити, я не знаю. Я можу констатувати ситуацію де-факто і де-юро".

При цьому Пєсков на це питання відповів з четвертої спроби. Раніше він пояснював, що інформацію про це листі йому потрібно уточнити.