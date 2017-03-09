У Росії відхрестилися від листа Януковича з проханням ввести війська в Україну

Про це йдеться у листі від Генеральної прокуратури РФ до Генпрокуратури України, який оприлюднив керівник ГПУ Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

У листі повідомляється, що ні адміністрація президента РФ, ні Рада Федерації не отримували ніякого листа Януковича про використання російських військ на території України.

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Також у Генпрокуратурі РФ запевняють, що будь-які заяви Януковича не були підставою для звернення президента РФ Володимира Путіна до Ради Федерації про дозвіл на використання російських військ в Україні.

Юрій Луценко сумнівається у правдивості повідомлення російської Генпрокуратури. Зокрема він нагадав, що про наявність такого листа згадував Чуркін під час виступу в РБ ООН.

"Але що робити з виступом Чуркіна в Раді Безпеки ООН про цей лист? Що робити з відеоінтерв'ю самого Януковича, який підтверджує, що писав такий лист?... Що врешті решт робити з відеозустрічі Путіна із пресою в м. Ново-Огарево. Під час вказаного інтерв'ю Путін, даючи відповідь на питання стосовно того, що може слугувати приводом для використання ЗС РФ на території України, неодноразово зазначив що у нього є "прямое обращение действующего и легитимного Президента Украины Януковича об использовании Вооруженных Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины…", - питає Луценко.

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"Відповідь на ці питання одна - скоро суд, який встановить істину і покарає зрадників та окупантів", - резюмував генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ опублікували копію листа екс-президента України Віктора Януковича до глави РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну. Саме цей документ на засіданні РБ ООН 3 березня 2014 року продемонстрував представник Росії Віталій Чуркін. Попередньо Віталій Чуркін підтвердив справжність продемонстрованого документа своїм листом.