У Кремлі кажуть, що не отримували листа від Януковича із проханням ввести війська в Україну

В Адміністрації президента Росії Володимира Путіна не отримували листа від Віктора Януковича із проханням ввести війська в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков сказав журналістам у Москві.

«Річ у тім, що ніякого листа (про введення військ в Україну) офіційно в адміністрацію президента не надходило, і жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося. Ось що я можу вам відповісти на це запитання», - сказав він.

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На зауваження, що нині покійний постпред РФ при ООН Віталій Чуркін пред'являв цей документ на засіданні Ради безпеки ООН у березні 2014 року, Пєсков відповів: «Ось цього я не можу пояснити, я не знаю. Я можу констатувати ситуацію де-факто і де-юре».

При цьому Пєсков на це запитання відповів з четвертої спроби. Раніше він пояснював, що інформацію про цей лист йому потрібно уточнити.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання використати російські збройні сили «для захисту населення України». "...звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович. 1 березня 2014 року", - процитував Чуркін лист Януковича. "Дії Росії в Україні повністю адекватні і легітимні", - заявив Чуркін.

1 березня 2014 року Рада федерації РФ одноголосно дала згоду Путіну на використання російських збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні". Пізніше це рішення було скасовано, але російська агресія не припинилася.

25 листопада 2016 року Янукович у Ростові-на-Дону підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну, і назвав це прохання "емоційним". "Документ цей справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство на Донбасі", - сказав Янукович. При цьому він заявив, що його прохання "не було реалізовано". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання якимось чином «захистити цих людей».

9 березня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив отриманий від Генпрокуратури РФ лист, де сказано, що ані адміністрація президента, ані Рада федерації не отримували ніякого звернення Януковича про використання російських військ на території України. Також у Генпрокуратурі РФ запевняли, що будь-які заяви Януковича не були приводом для звернення Путіна до Ради федерації щодо дозволу на використання російських військ в Україні.

Луценко висловив сумнів у правдивості листа російської Генпрокуратури, і нагадав, що про наявність такого листа заявляв Чуркін під час виступу в Раді безпеки ООН.

15 березня Пєсков утретє завагався з відповіддю про лист Януковича до Путіна. «Ви правильно мене підловили, досі не вдалося (з'ясувати про лист). Каюсь, з'ясую», - сказав він і пообіцяв 16 березня відповісти на це запитання.

Напередодні, 14 березня, на брифінгу в Кремлі прес-секретар Путіна обіцяв обов'язково дізнатися щодо листа Януковича. «Давайте завтра ми повернемося до цього. Якщо раніше щось з'явиться, я повідомлю», - сказав Пєсков.

13 березня він заявив, що не володіє інформацією, чи звертався Янукович до Путіна з проханням ввести війська в Україну 1 березня 2014 року, і додав, що поки що не встиг перевірити цю інформацію.