Ющенко розказав, як зірвали план поставити Україну на коліна

Президент Віктор ЮЩЕНКО у День Соборності України закликав співвітчизників до єдності навколо рідної держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому він наголосив у своїй промові в Будинку вчителя на урочистостях з нагоди 90-ї річниці об`єднання України в єдину державу - проголошення Акта Злуки.

“Значення цієї події, безумовно, виходить за межі політичних, часових і навіть географічних обставин 1919 року. Вона стала для України вічною цінністю. Цей день - знак. Цей день - символ. Символ соборності, єдності, здатності українців до консолідації, до праці і битви за власну державу”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави відзначив необхідність скласти щиру шану тим, хто 90 років тому підняв над Україною ідею нації, держави і нашої народної єдності.

“Ми згадуємо десятки тисяч патріотів, які стали інтелектуальним, духовним і військовим проводом нашого народу. Ми вшановуємо імена Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Євгена Петрушевича, Симона Петлюри, Євгена Коновальця та інших діячів і лідерів України - Української і Західноукраїнської Народних Республік. Ми з вдячністю згадуємо всіх співвітчизників, які в час національної революції 1917-1921 років боролися за нашу державу”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про сьогодення, Президент констатував, що “зараз ми переживаємо нелегкі часи, але я переконаний, величаві та знакові”. “Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, розсудливість, мудрий вибір”, - підкреслив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, “однією з причин, чому Українська держава зазнала тимчасової поразки на початку 20-го століття, було те, що широкі верстви людей повірили в солодку брехню більшовиків. Це обернулося смертю мільйонів українців, які мріяли про Українську державу і незалежність”.

Безумовно, підкреслив Президент, “за минуле треба нести відповідальність. І, якщо хочемо гідного життя, кожен висновок, у тому числі і того часу, треба викарбувати на чолі”.

Однак глава держави закликав українців не вірити “бездумно солодким обіцянкам”.

“Не треба бездумно вірити політикам, які спроможні одномоментно здати національні інтереси. Не треба сподіватися, що хто-небудь замість нас створить успішне сьогоднішнє наше життя”, - сказав він.

“Наша сила - повторюю багато разів - це єдність навколо рідної держави. Це є пріоритет номер один. Держава не будується завтра чи післязавтра - держава будується сьогодні. Українцями стають не завтра і не післязавтра - ними стають сьогодні”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він звернув увагу, що ця єдність, на жаль, не так часто існує серед політиків, які дуже часто розглядають рідну країну як черговий бізнес-проект.

Але, на переконання В.ЮЩЕНКА, ця єдність завжди існувала і завжди буде існувати серед українського народу, серед українських звичайних людей.

“Прагнення допомогти співвітчизникам об`єднало українців під час аварій в Алчевську, Ожидові, трагедій в Дніпропетровську, Євпаторії, в тому страшному і важкому літі, яке пережили в 2008 році шість областей України, де десятки тисяч людей були викинуті буквально за три дні на вулицю”, - зазначив Президент.

Також, за його словами, “прагнення пишатися своєю країною об`єднало українців під час перемог нашої олімпійської і паралімпійської збірних у Пекіні чи футбольної збірної на чемпіонаті світу з футболу”.

Крім того, наголосив В.ЮЩЕНКО, прагнення зберегти тепло в оселях українців по всій країні об`єднало зусилля українських інженерів, техніків, управлінців, менеджерів, які забезпечили безперебійне постачання газу із західних газосховищ до людей в Донбас, Луганськ, Харків, Дніпропетровськ. “Наша система працювала так, як не передбачалося жодним з проектів, включаючи і час розбудови цієї газотранспортної системи. Була зроблена колосальна робота, і по суті, зірваний той план, мета якого була східні регіони України на другий день поставити на коліна. Ще раз показати місце України”, - заявив Президент.

Тому він закликав не забувати, що завдяки високому професіоналізму українських фахівців надскладне технічне завдання, безпрецедентне завдання із розвороту газотранспортної системи було вирішене за кілька годин 1 січня.

“Ці люди виконали свій обов`язок так, як належить патріотам України”, - додав він.

“Як єдина нація, ми маємо покласти край будь-яким штучним внутрішнім поділам і непорозумінням. Українська держава постала на споконвічних етнічних українських територіях. Наша національна єдність, безумовно, жива й активна. Лише рідна держава, її єдність, усвідомлення того, що національний суверенітет і соборність вищі понад усе, - є запорукою повнокровного, безпечного існування нашого народу”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив впевненість, що настав час надати Будинку вчителя у Києві національного статусу, відновити його ім`я - Центральна Рада і перетворити його на сучасний музейний комплекс з вивчення і поширення знань про визвольні змагання.

“Сьогодні у Центральній Раді відкриваємо музей Української революції. Я хочу подякувати всім, хто за багато років доклався до створення цього музею. Це - велика і, безумовно, свята справа, завдяки якій Україні повертаються справжня історія, справжні імена і справжні святині”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.