Антикорупційна реформа залишається ключовою на поточний рік - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує, що антикорупційна реформа залишається ключовою на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

«Ключовою реформою на поточний рік залишається реформа антикорупційна. Корупцію теж є всі підстави розглядати як загрозу економічному зростанню і національній безпеці», - заявив президент.

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За словами Порошенка, «запрацювали Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Агентство із запобігання корупції. Втім, я принципово не ділю правоохоронні органи на нові і старі, хороші і погані. Усі вони роблять спільну справу, і позитивні зрушення очевидні і в роботі СБУ, і у важкому процесі становлення Національної поліції, і в діяльності прокуратури, НАБУ».