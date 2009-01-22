Турчинов: так, ми хочемо взяти владу в свої руки

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає абсурдним запровадження платних зустрічей бізнесменів з керівництвом Київської міської державної адміністрації, зокрема з головою КМДА Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та його заступниками.

Таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив у прямому ефірі телеканалу “Україна”.

“Пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обрали кияни, і тепер кияни можуть спокійно з ним обідати”, – іронічно сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас перший віце-прем’єр-міністр звернув увагу на той факт, що останнім часом хабарництво стає поширеною практикою серед представників місцевих органів влади, окільки саме місцеві органи безпосередньо ухвалюють рішення щодо відведення земельних ділянок тощо.

При цьому О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що силові органи, зокрема СБУ і Генеральна прокуратура, підпорядковані Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ. “На жаль, у нас розірвана система виконавчої влади. Силові структури підпорядковані Президенту, місцеві адміністрації підпорядковані Президенту, а всі проблеми та рішення треба ухвалювати Кабінету міністрів. Тому ми і вийшли з ініціативою Конституційної реформи, а нас почали звинувачувати – ви хочете взяти владу у свої руки! Так, ми хочемо взяти владу в свої руки, щоб навести порядок, щоб тоді не задавали питання, чому ви критикуєте, а не садите”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2008 року Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що запроваджує в Києві платні прийоми чиновників мерії для поповнення бюджету міста. За його словами, будуть встановлені різні розцінки для прийомів різними посадовцями Київської міської державної адміністрації. Зокрема, щоб потрапити на прийом особисто до мера, необхідно буде заплатити не менш як 100 тис. доларів. Натомість мер обіцяє надавати швидку допомогу у вирішенні проблемних питань бізнесменів, які прийшли на зустріч.

За зустріч, наприклад, з начальником одного з головних управлінь підприємцям доведеться заплатити від 5 до 7 тис. доларів, за зустріч з першим заступником голови КМДА Іреною КІЛЬЧИЦЬКОЮ – близько 10 тис. доларів, зустрічі з рештою заступників голови адміністрації коштуватимуть близько 11 тис. доларів. Зустріч із його заступником, секретарем Київради Олесем ДОВГИМ мер орієнтовно оцінив у 30 тис. доларів.

Кошти планується витрачати на підтримку малозахищених верств населення столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також заявив, що завдяки ініційованому ним благодійному обіду з представниками бізнесу столиці, що відбувся 17 грудня в елітному ресторані "Маріо", бюджет Києва поповнився на 800 тис. доларів (передбачалось, що кожен з 14 запрошених перерахує в бюджет міста по 50 тис. доларів).