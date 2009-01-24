Хорошковський образився на Тимошенко і газ через митницю не пустить

Глава Державної митної служби Валерій Хорошковський не визнає заяв "Нафтогазу" про те, що тепер вони є власником газу РосУкрЕнерго в підземних газосховищах.

Про це Хорошковський заявив у ефірі "Свобода на Інтері".

"Поки в мене не буде певних підстав, які будуть заключатися в контрактних умовах, то цей газ залишатиметься газом РосУкрЕнерго", - цитує Українська правда.

За його словами, у митній декларації "в графі 1 і 3" власником цього газу є РосУкрЕнерго.

Хорошковський додав, що митниця не може вважати цей газ газом "Нафтогазу" доти, поки від нього не відмовиться РосУкрЕнерго.

Як відомо, прем’єр Тимошенко, Мінпаливенерго та "Нафтогаз" заявляли, що "Нафтогаз" став власником 11 мільярдів кубометрів газу "РосУкрЕнерго" згідно з контрактом, підписаним в Москві. Водночас контракт відмовився підписати виконавчий директор РУЕ від Дмитра Фірташа.

Валерій Хорошковський також обурився заявою прес-служби уряду про те, що реальним власником телеканалу "Інтер" є Дмитро Фірташ.

За словами Хорошковського, Юлія Тимошенко особисто домовлялася з ним про продаж каналу "Інтер".

"Юлія Володимирівна Тимошенко вела зі мною переговори про купівлю-продаж Інтеру. Якщо вона вела ці переговори зі мною не як зі власником каналу, то мені цікаво - як з ким?" – сказав Хорошковський.

Водночас у п’ятницю під час ефіру на каналі "Україна" Тимошенко вкотре заявила, що Фірташ є власником "Інтеру". "За ці (корупційні) гроші Фірташ придбав канал Інтер, на якому з ранку до вечора поливає уряд", - сказала Тимошенко.