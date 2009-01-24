Лавринович: Україна з прискоренням пішла геть від Європи

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що внаслідок газового конфлікту з Росією євроінтеграція України відсунута на дуже далеку перспективу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю газеті «Голос України» (№12 від 24 січня 2009 р.), коментуючи результати українсько-російських домовленостей щодо «газових» питань.

Перший віце-спікер зазначив, що у газових питаннях, «окрім економічної, є й політична складова». Він пояснив: «Не менш важливі втрати, Україна понесла від зміни ставлення до неї в світі загалом і в Європі зокрема. І євроінтеграційні устремління України, якщо не перекреслені взагалі, то відсунуті на дуже далеку перспективу».

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, Україна «сьогодні неспівмірно далі від мети стати членом єдиної інтегрованої Європи, ніж у 2004 році». «Ми, по суті, чотири роки поступово, а останнім часом з великим прискоренням, по всіх напрямках пішли - якщо перефразувати гасло Миколи Хвильового - геть від Європи. Це величезна втрата, яку ми понесли», - констатував О.ЛАВРИНОВИЧ і додав: «Адже створюються стресові екстремальні ситуації не тільки для однієї країни, а й для цілого континенту». При цьому, підкреслив він, перебіг подій протягом вирішення українським урядом проблемних газових питань «є, м’яко кажучи, демонстрацією непрофесійності, взагалі нездатності вирішувати державні справи. Тому що ніхто, крім українського уряду і його керівника і тих, хто уповноважений від імені державного монополіста вести переговори, не має права ухвалювати ці рішення».

Крім того, він вважає непрозорими домовленості між Україною і РФ щодо поставок газу. «Там, де немає правди, існує багато варіантів. Газ - це такий само товар, як і електроенергія, вода тощо. І коли довкола ціни на цей товар, після того як підписано документ, точиться полеміка: яка буде ціна - це означає, що від громадян України хочуть приховати правду. Це найважливіший висновок», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На його переконання, «дивовижно слухати про великі перемоги, про велику економію, коли йдеться про те, що в Україні господарюючі суб’єкти, платники податків, без сумніву, сплачуватимуть набагато більшу ціну, ніж вони платили до того. Виходячи з цього, не варто говорити, що ми заощадили фантастичні суми».

Політик пояснив свою точку зору тим, що «ті втрати, які будуть у зв’язку з дуже різким підвищенням ціни на газ в Україні, є більшими, ніж будь-який економічний здобуток, який можна поставити у вигляді визначеності на перспективу поквартально до 2010 року». І хоча він визнав, що «в Україні є газ, яким можна користуватися, і не буде потреби 31 грудня очікувати чергової газової вистави», проте констатував: «На цьому позитиви закінчуються».

Утім, наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ, «розмови про необхідність переходу на ринкові стосунки, в тому числі на торгівлю енергоресурсами з Російською Федерацією, які точилися протягом багатьох років, закінчилися шоковим рішенням. Без будь-якого перехідного періоду». Це шокове рішення «робить неконкурентоспроможною українську продукцію, де газ використовується в якості сировини, де продукція виготовляється з присутністю газу, зокрема в металургії, енергетиці», оскільки відразу шалено зросте вартість цієї продукції.

Крім того, перший віце-спікер парламенту звернув увагу на те, що внаслідок газової кризи практично протягом місяця підприємства, що виробляли експортну продукцію, зупинялися, перебуваючи в аварійному режимі, що завдало величезних втрат і певною мірою вплинуло на ненадходження валютних ресурсів Україні. Разом із тим О.ЛАВРИНОВИЧ висловив обурення тим, що внаслідок непрофесійних дій уряду «десятки тисяч людей залишилися без роботи», а місцеві бюджети не отримують надходження від податку з прибутку підприємств через зупинку їх виробничого процесу.

«Ці втрати не можуть в принципі дати право говорити про якісь здобутки по завершенні цього затяжного політико-економічного конфлікту», - констатував О.ЛАВРИНОВИЧ і резюмував: «Не варто поспішати сурмити перемогу».