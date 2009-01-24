Тимошенко знайшла ще одного члена команди Фірташа

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Державна митна служба повинна здійснити митне оформлення природного газу обсягом 11 млрд. кубометрів, який НАК «Нафтогаз України» придбав у ВАТ «Газпром» і який вже знаходиться в українських газових сховищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам у Києві, коментуючи учорашню заяву голови Держмитслужби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про неможливість розмитнення газу з ПГС, оскільки його власником є компанія «РосУкрЕрего».

«Як виявилося, ХОРОШКОВСЬКИЙ і ФІРТАШ – одна команда, але в той же час все буде розмитнено, все буде зроблено як слід, і ніхто у народу України не забере газ, який йому належить. Ніхто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що НАК «Нафтогаз України» вже розрахувався з «Газпромом» за цей обсяг газу.

«Я не знаю такого митника, навіть якщо це керівник, який би перешкодив це зробити для України і для народу України. Саме завдяки цим 11 млрд., які Україна, підкреслюю, купила у «Газпрома», оплатила «Газпрому» по ціні 153,9 доларів, буде здешевлений газ для промисловості, і саме за рахунок цього газу ми можемо тримати на тому рівні, на якому зараз є, ціну для населення», - пояснила вона.

«Я не знаю такого митника, який підніме руку на національні інтереси України і буде захищати корупційні схеми», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом із Росією, Україна за спеціальною ціною у 153,9 долара за тисячу кубометрів повинна була викупити 11 млрд. куб. м. газу, що зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі. З цих 11 млрд. кубометрів газу 6 млрд. Україна збирається використати як технологічний, а 5 млрд. – реалізувати на внутрішньому ринку країни.

23 січня в ефірі каналу «Україна» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що НАК «Нафтогаз України» вже оплатив 11 млрд. кубометрів газу, які перебувають у газових сховищах України, але до останнього часу НАК не належали.

23 січня у ефірі програми "Свобода на Інтері" голова Державної митної служби України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що митниця не може розмитнити 11 млрд. кубометрів газу, що зберігаються в українських ПГС, оскільки, згідно з документами, власником цього газу є “РосУкрЕнерго”