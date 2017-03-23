Геращенко: Вбивство Вороненкова стає в один ряд з убивствами Литвиненко, Нємцова і Шеремета

Народний депутат від "Народного фронту" і член колегії МВС Антон Геращенко стверджує, що в Києві було здійснено замовне політичне вбивство.

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"Тільки що на виході з готелю "Прем'єр-Палас" був розстріляний колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков.

Один з нападників був поранений охоронцем Вороненкова і затриманий. Охоронець поранений. Лікарі борються за його життя.

Це замовне політичне вбивство, зроблене з метою залякування всіх тих російських депутатів і чиновників, хто спробує втекти з Росії на Захід або в Україну і розповісти правду про те, як функціонує російський каральний апарат.

Він був убитий у помсту за те, що він і його дружина дали правдиві свідчення про те, як готувалася анексія Криму і напад на Донбас.

Вбивство Дениса Вороненкова тепер стає в один ряд з убивствами Олександра Литвиненка, Бориса Нємцова і Павла Шеремета.

КДБ СРСР також вбило немало найкращих синів Росії і України. Але і це не втримало Радянський Союз від розвалу", - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.