У столиці перевірять ремонт "Лівобережної", яким обурились кияни

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити ремонт на станції метро «Лівобережна». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У п’ятницю, під час перевірки прилеглого мікрорайону щодо його підготовки до проведення Євробачення, я був на "Лівобережці". Так от, після цієї інспекції я зібрав робочу нараду і, зокрема, доручив: перевірити відповідність виконаних робіт проекту, завершити виконання оздоблювальних робіт на станції і перевірити можливість (згідно з проектом) облаштування безбар’єрного доступу до виходу з метро "Лівобережна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в соцмережах обурені явними недоліками ремонту, який, до речі, досить не дешевий. Згідно з даними на сайті Prozorro, його вартість становить близько 25 мільйонів гривень.

Киян обурив зовнішній вигляд станції метро "Лівобережна" після ремонту. Перш за все, жителі міста звернули увагу на те, що вигляд станції не відповідає заявленому раніше проекту. Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ілля Сагайдак оприлюднив проект реконструкції станції метро "Лівобережна".