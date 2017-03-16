У ЄС розповіли, коли українцям слід чекати на "безвіз"

Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом наприкінці червня, якщо не виникне додаткових труднощів.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі на бізнес-форумі в Києві.

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«Україні вдалося виконати 144 вимоги. ЄС - велика бюрократія, процеси іноді затягуються ... Будемо сподіватися, що все піде за планом, і до кінця червня українці зможуть їздити до ЄС без необхідності оформляти візи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що українці отримають право на поїздки до країн ЄС без віз до середини літа.

«Ми розраховуємо, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації, прийме відповідне рішення. Після цього м’яч перейде на поле країн-членів Євросоюзу, тобто Ради ЄС, яка має протягом досить швидкого періоду часу ухвалити рішення. І я розраховую, що вже до середини червня Україна отримає юридичне рішення про безвізовий режим поїздок», – сказав він.