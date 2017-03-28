Шокін намагається поновитись на посаді генпрокурора

Екс-очільник ГПУ Віктор Шокін намагається повернути собі посаду, подавши відповідний позов до Вищого адмінсуду про поновлення на посаді.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник прес-служби Вищого адміністративного суду Галина Гаєвська.

Позов Шокіна зареєстрований ще 13 березня цього року, однак спочатку у позовній заяві були недоліки. Коли позивач їх виправив, суд 27 березня прийняв рішення взяти його до провадження, постановивши ухвалу про відкриття провадження.

За словами Гаєвської, суд взяв до провадження позов Шокіна до Верховної Ради і президента Петра Порошенка з приводу поновлення його на посаді генерального прокурора. Засідання призначено на 15.30 10 квітня.

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Гаєвська повідомила, що Шокін вимагає скасувати постанову парламенту про дозвіл на його звільнення з посади генпрокурора та відповідний указ президента: “Визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради від 29 березня 2016 року про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна з посади генпрокурора. Також визнати незаконним та скасувати указ президента від 3 квітня 2016 року про звільнення Шокіна, а також указ президента від 23 червня 2016 року №269/2016. А також поновити Шокіна на посаді”.

Суддею-доповідачем у даній справі призначено Валентина Мороза.

Нагадаємо, що Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з 10 лютого 2015 року. У квітні 2016 року він вийшов на пенсію. Зараз Віктору Шокіну 64 роки.