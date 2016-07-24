Винних у замаху на екс-генпрокурора Шокіна досі не знайшли - Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні в ефірі «112 Україна».

Відповідаючи на питання "чи знайшли винних у замаху на екс-генпрокурора Віктора Шокіна", він заявив: "Ні".

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Довідка УНІАН. 2 листопада 2015 року близько 22.00 було обстріляно робочий кабінет тодішнього генпрокурора Шокіна. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

3 листопада заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що за фактом посягання на життя генпрокурора було відкрито кримінальне провадження за ст. 112 Кримінального кодексу України (замах на державного діяча), що карається позбавленням волі на строк до 15 років або пожиттєвим позбавленням волі. За словами Матіоса, слідство проводить Служба безпеки України, прокуратура здійснює процесуальне керівництво.