Американські сенатори з Огайо оприлюднили резолюцію на підтримку України

Сенатор-республіканець від американського штату Огайо Роб Портман і сенатор-демократ від цього ж штату Шеррод Браун оприлюднили резолюцію від імені української спільноти Огайо із засудженням російської анексії Криму, передає Радіо Свобода.

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У резолюції також міститься заклик до президента США Дональда Трампа зберігати санкції проти Росії допоки триватиме її агресія щодо України.

«США мусять стояти з Україною проти російської агресії», – заявив Портман 28 березня.

«Українська спільнота Огайо розуміє небезпеку нестримної агресії Росії, тому ми мусимо використовувати кожну можливість говорити про нелегальну російську агресію Криму і продовження присутності в Україні», – наголосив Браун.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.