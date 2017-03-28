У день окупації Криму дітей змусили зі словами "спасибо" кланятися пам'ятнику "зеленому чоловічку" (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому група дітей в анексованому Криму кланяється пам'ятнику "зеленому чоловічку" зі словами подяки і танцює навколо нього.

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Ролик опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Олександр Тверській.

На записі видно, як під гімн "Вежливые люди" у виконанні Академічного ансамблю пісні і танцю російської армії їм. Александрова діти підходять до пам'ятника, кланяються, хором говорять "Спасибо", після чого танцюють.

Користувачів соціальних мереж вразило відео зі святкування окупації Криму.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.