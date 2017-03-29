Проблеми з сайтом НАЗК: голова агенції відмовляється іти у відставку

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що не піде у відставку. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам, коли вийшла із зали, де проходить засідання уряду.

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"Не піду я у відставку. А чому я маю йти у відставку? Це не питання грошей, тому що ці нерви, які кладуться на цю систему, не коштують цих грошей. А ці гроші - це те, що перераховується в межах тих коштів, які вказані в законі", -сказала вона.

"Питання не в цьому, питання в іншому, є просто небажання, щоб наш орган працював", - наголосила Корчак.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав усіх членів НАЗК піти у відставку.