Ви ставите людей перед загрозою двох років в'язниці: Гройсман "попросив" у відставку всіх членів НАЗК

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив усім членам Національного агентства з питань запобігання корупції піти у відставку. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду в середу.

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"Я вам раджу всім просто зібратися сьогодні, написати заяви і піти у відставку", - сказав Гройсман.

"Треба публічно, відкрито зробити перезавантаження, бо так ми далеко не підемо", - додав він.

Прем'єр підкреслив, що НАЗК через неспроможність організувати роботу реєстру е-декларацій ставить перед загрозою в’язниці дуже багатьох людей. "Добросовісно робіть свою роботу, бо я вам наголошую, що ви робите сьогодні своєю бездіяльністю: ви самі не здатні організувати роботу вашого сайту, і таким чином ви ставите людей перед загрозою двох років в’язниці, і таких людей сотні тисяч в нашій країні... ", - сказав глава уряду.

"Я свою декларацію подати не можу!" - наголосив Гройсман.