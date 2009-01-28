Литвин виключає можливість перегляду газових угод з Росією

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виключає можливість перегляду газових угод між Україною та Росією.

Про це він заявив під час ефіру на 5-му каналі, коментуючи відповідні заяви.

«Мені дивно чути такі заяви, бо в свій час Президент України заявив, що бере під свою опіку і буде сам займатися газовими питаннями. Очевидно, потрібно було довести справу до логічного завершення», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, навіть якщо гіпотетично уявити, що буде поставлене питання про перегляд газових угод, «то Європа нам не дасть цього зробити». «Європі байдуже, за якою ціною буде купувати Україна газ, головне, щоб в Європу поступав газ», - додав голова ВР.

В.ЛИТВИН також закликав всіх не спекулювати на темі проблеми зі здоров’ям голови «Нафтогазу» Олега ДУБИНИ. «Я категорично проти того, щоб спекулювали здоров’ям Олега ДУБИНИ. Бо ці люди, які це констатують, нормально себе почувають і тільки роздають всім наряди», - сказав він.