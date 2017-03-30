"Розповідайте світу свої історії успіху": Кемерон порадив Україні покращувати свій імідж

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що втома від українських проблем в Європі є, однак, на його думку, Україні слід самій формувати союзників і покращувати свій міжнародний імідж.

Таку думку екс-глава британського уряду висловив в інтерв'ю журналу "Новое время".

«Без сумніву, втома від українських проблем є, але, наприклад, в Європі дуже сильну і принципову позицію займає польський політик Дональд Туск, голова Європейської ради. Він розуміє Україну та її проблеми. Їх розуміє та усвідомлює і Ангела Меркель, а її вплив у ЄС дуже сильний. Меркель взагалі всі вважають адвокатом Східної Європи. Тож я сподіваюся, Росії не забудуть того, що вона зробила з Україною», – зазначив він.

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При цьому він вважає, що «Україна повинна сама, не мовчати, формувати своїх союзників і велику міжнародну групу підтримки. Знову ж, не можна забувати того, що зробила Росія».

Також Кемерон підкреслив необхідність покращення іміджу України в світі, вказавши на успіхи нашої країни в деяких областях. «Розповідайте світу свої історії успіху. Величезні зміни на вашому енергетичному ринку заслуговують уваги. Ви не купуєте газ у Росії — навіть ЄС не може дозволити собі такої розкоші. Є ще судова реформа, а також результати боротьби з корупцією. Але що стосується корупції, то обманювати себе не варто — необхідно зробити ще дуже багато. Ваші держкомпанії стали справжнім розсадником корупційних схем. З цим потрібно боротися», – зазначив політик.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 березня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон обговорили необхідність збереження санкцій проти Російської Федерації.