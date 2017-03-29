Гройсман та Кемерон обговорили практичні питання протидії агресії РФ на Донбасі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон обговорили необхідність збереження санкцій проти Російської Федерації.

Як повідомляє Урядовий портал, сьогодні Гройсман провів зустріч з Кемероном, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, реформи в Україні, а також цільові заходи українського уряду щодо залучення іноземних інвестицій в економіку.

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«Володимир Гройсман та Девід Кемерон детально обговорили практичні питання протидії російській агресії на Донбасі, зокрема необхідність збереження санкційного режиму ЄС щодо Російської Федерації – як практично єдиного та ефективного механізму стримування агресора. Девід Кемерон запевнив у рішучості й надалі докладати зусиль для залучення міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.

Коментуючи пріоритети діяльності українського уряду, Гройсман зазначив: "Порядок денний наших реформ дуже широкий – це і економіка, і реформа управління, і розвиток людського капіталу, і утвердження верховенства права, і зміцнення сектору безпеки і оборони".

Разом з тим Кемерон наголосив, що Україна досить успішно втілює реформи, у першу чергу, в енергетичній та безпековій сферах. «Я і далі робитиму все для того, щоб допомагати зміцнювати Україну", - запевнив він.

Також сторони обговорили стан підготовки та змістовне наповнення міжнародної конференції високого рівня, присвяченої реформам в Україні, яка відбудеться в липні цього року у Лондоні.